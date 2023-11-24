بدء دخول العالقين الفلسطينيين في مصر إلى غزة

كشف مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، كمال الخطيب، اليوم الجمعة، عن بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة، إلى القطاع مرة أخرى، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، في وقت سابق من اليوم.

وقال الخطيب، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجالية وشيخ الفلسطينيين فى سيناء لوكالة الأنباء الألمانية، "بموجب اتفاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة، بدأت عملية عبور العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش الحدودية المصرية، عبر معبر رفح إلى غزة.

وقال الخطيب إن "هناك 920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش، وأن هناك المزيد من العالقين في القاهرة، سيتوجهون أيضا إلى غزة غدا السبت".

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تليفزيونية لعدد من العالقين الفلسطينيين يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم معبر رفح الحدودي المصري، متجهين إلى قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (05:00 بتوقيت جرينتش).

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتشمل الهدنة لمدة أربعة أيام مبادلة رهائن لدى حماس في قطاع غزة بسجناء فلسطينيين في إسرائيل وإدخال مساعدات إنسانية ووقود للقطاع.