كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

واجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين مواجهة غير عادية خلال زيارة رسمية لمولدوفا عندما قام الكلب الأول في البلاد، وهو كلب انقاذ خاص برئيسة مولدوفا مايا ساندو، بعقره في يده.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام مولدوفية فان دير بيلين تقف مع ساندو وكلبها المنقذ كودروت، خلال زيارته للعاصمة المولدوفية، كيشيناو، يوم الجمعة. عندما انحنى الرئيس النمساوي إلى حيوانها الأليف كودروت لمداعبته، ثار الكلب وعض يده لفترة وجيزة.

قال مكتب فان دير بيلين لقد كان جرحا صغيرا عولج بضمادة، مضيفا أن الرئيس النمساوي في حالة جيدة.

كان فان دير بيلين يجتمع مع ساندو والرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار لمناقشة محاولة مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بث الرئيس النمساوي منشورا عن الحادث على صفحته على إنستغرام في وقت لاحق الجمعة، معترفًا بأنه أثار بعض الضجة.

قال فان دير بيلين الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه، عن الكلب كودروت: كل من يعرفني يعلم أنني مولع وعاشق كبير للكلاب ويمكنه فهم مدى حماسته ... لقد كان متوتراً بسبب كل الناس من حوله.

ولم يحصل "كودروت" على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.