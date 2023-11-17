البحرية الأوكرانية تسيطر على رؤوس جسور عبر حاجز استراتيجي روسي

أعلن سلاح مشاة البحرية الأوكراني اليوم الجمعة أنه قام بتأمين عدة رؤوس جسور على الضفة الشرقية لنهر دنيبر في منطقة خيرسون في القتال الذي وصف بأنه خلف ما يقرب من 3500 روسي بين قتيل وجريح وتدمير عشرات من مستودعات الذخيرة والدبابات والمركبات المدرعة وغيرها من الأسلحة.

واعلان قيادة مشاة البحرية هو الأول الذي يأتي مباشرة من الجيش الأوكراني بشأن التقدم عبر أحد أهم الحواجز الاستراتيجية الروسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، للمرة الأولى أن أوكرانيا أنشأت موطئ قدم على الجانب الشرقي من النهر.

يعد النهر الواسع خط فاصل طبيعيا على طول جبهة القتال الجنوبية، وقد استخدمته قوات موسكو منذ مغادرة المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون في نوفمبر 2022 لمنع القوات الأوكرانية من التقدم نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

قال مسؤولون غربيون على دراية بالاستخبارات، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، يوم الخميس، إن أوكرانيا لديها أجزاء من ثلاثة ألوية عبر النهر ومن المتوقع أن تحقق مكاسب صغيرة لأن الروس لم يتمكنوا حتى الآن من صدهم.

قال أحد المسؤولين: ”لقد رأى الأوكرانيون فرصة هناك واغتنموها. ما لم نشهده هو أن الروس قادرون على إبعادهم عن هذا الموقف”.

وقال أحد المسؤولين: ”لا يستطيع أي من الجانبين حاليا شن عمليات هجومية حاسمة على الأرض في المستقبل المنظور”.