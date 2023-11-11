روسيا تطلق طائرات مُسيرة وصواريخ على مناطق أوكرانية بينها كييف

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المجاورة لها لأول مرة منذ أسابيع، اليوم السبت، وقصفت شرق البلاد وجنوبها بطائرات مسيرة.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة في نحو الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش)، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت الصاروخ أثناء اقترابه من العاصمة.

وأوضح حاكم منطقة كييف الوسطى، رسلان كرافشينكو، أن الهجوم ألحق أضرارا بخمسة منازل خاصة وعدة مبان تجارية في المنطقة، وأضاف أن صاروخين روسيين أصابا أرضاً تقع بين مناطق سكنية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت 19 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية في أثناء الليل على المناطق الجنوبية والشرقية.

وأشار حاكم منطقة أوديسا، أوليه كبير، إلى أن المنطقة الجنوبية تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة مساء أمس الجمعة وخلال الليل، وأضاف أن الهجمات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص وألحقت أضراراً بمنشآت البنية التحتية لميناء أوديسا.