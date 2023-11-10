قاذفة قنابل نووية أميركية جديدة تقوم بأول اختبار طيران

قامت قاذفة القنابل النووية الأميركية "بي-21 رايدر" بأول اختبار طيران لها، اليوم الجمعة، لتقترب الطائرة الحربية المتطورة من أن تصبح قاذفة القنابل النووية الجديدة للبلاد.

حلقت "رايدر" فوق بالمديل في ولاية كاليفورنيا، حيث كانت قيد الاختبار والتطوير من قبل تكتل الصناعات العسكرية "نورثروب غرومان".

تخطط القوات الجوية لبناء 100 من الطائرات الحربية التي تتمتع بشكل جناح طائر مثل سابقتها "بي-2 سبيريت" لكنها ستتضمن مواد متطورة ونظام دفع وتكنولوجيا سلسة تجعلها أكثر قدرة على البقاء في أي صراع مستقبلي. وستنتج الطائرة بنماذج مختلفة بطيارين وبدون طيارين.

وفي السياق، قالت آن ستيفانيك، المتحدثة باسم القوات الجوية الأميركية، إن "الطائرة بي-21 رايدر في اختبار طيران".

وأضافت أن مثل هذه الطلعات التجريبية خطوة مهمة في الحملة لتوفير "قدرات هجومية مخترقة بعيدة المدى وقدرات نجاة، من شأنها ردع العدوان والهجمات الإستراتيجية على الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء".

يتواجد مقر تكتل"نورثروب غرومان" في منطقة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا.