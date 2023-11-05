مصر: الصعوبات اللوجستية الإسرائيلية تعوق وصول المساعدات إلى غزة

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندى ماكين، وقالت الوزارة في بيان إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

واستعرض شكري، الجهود المصرية الحثيثة لمساعدة الشعب الفلسطيني في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني بصورة مباشرة أو من خلال التسهيلات التي تمنحها لحكومات الدول ومختلف الجهات المانحة لضمان وصول تلك المساعدات إلى القطاع، مشدداً على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكافة احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

ونوه شكري إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير.