فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة في قطاع غزة

نددت فرنسا بـ"الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية" في غزة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة.

وقال فيران في بيان: "فرنسا تندد بالهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسياً لسكان غزة المدنيين"، بعدما دان بشدة في تصريح سابق لقناة "بي إف إم تي في"، "قصف جباليا" حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، مقتل 27 شخصاً على الأقل بقصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، وهي المرة الثالثة التي يقصف فيها المخيم خلال ثلاثة أيام.

وأسفرت الغارات التي استهدفت يومي الثلاثاء والأربعاء مخيم جباليا وهو الأكبر في قطاع غزة، عن مقتل 195 شخصاً وإصابة 77 آخرين بجروح، وفقدان 120 شخصاً تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بغارات إسرائيلية، وأسفر القصف عن مقتل 23 شخصاً.