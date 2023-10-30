الجيش الأوكراني يعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في القرم

أعلن الجيش الأوكراني الاثنين انه "ضرب بنجاح" منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم ليل الاحد الاثنين.

وقال مركز الاتصالات الاستراتيجي للجيش على تليغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعاً استراتيجياً لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم" بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

لم يصدر أي تعليق من السلطات الروسية بهذا الشأن، بينما تحدثت قناة "رايبار" المقربة من الجيش الروسي والتي يتابعها أكثر من 1,2 مليون شخص، عن "هجوم مشترك" نفذته كييف ضد شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

وبحسب القناة، فإن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق صاروخين أميركيين من طراز ATACMS (نظام الصواريخ التكتيكية للجيش) على محيط قرية أولينيفكا الواقعة في كيب طرخانكوت (غرب شبه جزيرة القرم).

وبحسب القناة فإن محاولات روسية لإسقاط هذه الصواريخ باءت بالفشل إلا أن الضربة لم تتسبب في وقوع أضرار جسيمة.

وبعدها بفترة وجيزة، رصدت ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل سيفاستوبول، ميناء أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت القناة نفسها بينما أكدت تدمير اثنتين منها.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها دمّرت "ثمانية صواريخ كروز ستورم شادو" أوكرانية استهدفت شبه الجزيرة.

وبعد ذلك، أفاد حاكم سيباستوبول المعيّن من قبل موسكو ميخائيل رازفوجاييف، بأنّ شخصاً أصيب بجروح جراء سقوط حطام أحد الصواريخ.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية ضد الأراضي الروسية خلال الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف في بداية يونيو.

وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً استراتيجياً في العمليات العسكرية الروسية في إطار الحرب على أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر.

وأعلنت أوكرانيا في منتصف أكتوبر أنها استخدمت بنجاح للمرة الأولى، صواريخ من طراز ATACMS التي يصل مداها إلى 165 كيلومتراً، والتي زوّدتها بها الولايات المتحدة بسرية تامّة.

وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.