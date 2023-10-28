وفاة «فتاة الميترو» الإيرانية عقب شهر على دخولها في غيبوبة

توفيت، اليوم السبت، الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت في في غيبوبة في ظروف غير واضحة مطلع أكتوبر في قطار الأنفاق في طهران.

وأوردت وكالة «برنا» المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة الإيرانية، «التلميذة آرميتا كراوند (المقيمة) في طهران توفيت قبل ساعة بعد علاج طبي مكثف وبعد 28 يوما على دخولها المستشفى في قسم العناية الخاصة».

وكانت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، أدخلت مستشفى فجر في طهران منذ الأول من أكتوبر بعدما فقدت الوعي داخل إحدى عربات قطار الأنفاق في محطة بالعاصمة الإيرانية.

وتضاربت الروايات في شأن الأسباب.

وأكدت السلطات أن الفتاة «فقدت الوعي» بسبب هبوط ضغط الدم ونفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر رسميين.

والسبت أوردت وكالة «تسنيم» للانباء «الرأي الرسمي للأطباء» الذي أفاد أن الفتاة «تعرضت لسقطة أدت إلى إصابة في الدماغ تلتها تشنجات متواصلة وانخفاض في نسبة وصول الاكسجين إلى الدماغ وتورم في الدماغ بعد انخفاض مفاجئ في ضغط الدم في الشرايين».

في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن الفتاة انهارت بعد تعرضها «لاعتداء» من قبل عناصر في شرطة الأخلاق

وتتحدر كَراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.

وأتت الحادثة بعيد حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأطلقت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.