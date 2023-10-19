محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الألماني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، تتضمن دعوة سموه للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا لتعزيز علاقات البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، خلال استقباله سفير جمهورية ألمانيا لدى الدولة الكساندر شونفيلدار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الإستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.