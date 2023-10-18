رئيس الدولة يبحث مع كيشيدا وغوتيريش جهود فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بحثا خلاله الأولوية القصوى لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة تجنيبهم مزيداً من المعاناة في ظل التطورات الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة.

كما بحث الجانبان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، ومنع مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية، بجانب تكثيف المساعي الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق.

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع اتساع دائرة الصراع، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف وعدم الاستقرار.

كما بحث سموه وفوميو كيشيدا سبل تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة، والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحثا خلاله ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة، وإقرار وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى القطاع. وشدد صاحب السمو رئيس الدولة والأمين العام للأمم المتحدة على أولوية توفير الحماية للمدنيين، والحفاظ على أرواحهم بموجب القانون الإنساني الدولي في ظل العنف والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة. وأكد الجانبان على أهمية التحرك العاجل لوقف التصعيد، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، كما سلطا الضوء على الانعكاسات الخطيرة المحتملة للأزمة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. كما تناول الاتصال دور الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي، ودفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم بين فلسطين وإسرائيل، لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة الراهنة. واستعرض الوزيران المساعي المبذولة للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة داعمة لمسار التهدئة وحماية أرواح المدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية العمل الحثيث لحماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التطرف والعنف الذي يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

على صلة بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي، تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وناقش الجانبان خلال الاتصال سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى.

وأكد صقر غباش على موقف الإمارات الثابت الذي يدعو إلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل ويتمثل بحل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة.