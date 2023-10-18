عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي عقد أمس، في العاصمة العمانية مسقط.

حضر الاجتماع الوزاري إلى جانب سموه، وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي تأكيداً لأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف، في مواجهة الأزمة الراهنة غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فالأولوية الملحة حالياً هي حماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة، ويجب العمل بشكل عاجل من أجل توفير ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لهم، وكذلك تمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها وواجباتها تجاه المدنيين.

وأشار سموه إلى أن الأزمة الراهنة أكدت أن التطرف والعنف والكراهية كانت وستظل التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، ويجب التصدي لها بكل حزم، والعمل من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد، من أجل استعادة أمن واستقرار المنطقة، وحماية آمال وتطلعات شعوبها في مستقبل آمن مستقر ومزدهر.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وجاء انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون)، بعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس. ويهدف الاجتماع إلى التشاور وإجراء مناقشات حول التطورات الأخيرة في المنطقة.