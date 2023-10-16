زلزال جديد بقوة 6.3 درجات يضرب أفغانستان

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.3 درجات مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان، أمس، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى بعد أسبوع على هزة أرضية مدمرة أودت بحياة المئات في المنطقة نفسها.

وكان سكان مدينة هرات قد بدأوا بالعودة إلى منازلهم عندما ضرب الزلزال الجديد المنطقة، وبعدما قضوا أياماً نائمين في العراء، خوفاً من الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال، الأسبوع الماضي.

وقال صاحب متجر يدعى حميد: «سكان هرات يشعرون بالخوف والذعر.. إنها رحمة من الله بأنه وقع خلال النهار عندما كان السكان مستيقظين».

ووقع الزلزال الجديد الساعة الثامنة صباحاً، وتم تحديد مركزه على بعد 33 كيلومتراً عن مدينة هرات الواقعة في الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5.2 و4.2 درجات، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. وقال كبير الأطباء في مستشفى هرات الإقليمي، عبدالقديم محمدي لـ«فرانس برس » إنه «تم إحصاء 93 جريحاً وقتيل واحد». وهزّ زلزال آخر بقوة 6.3 درجات وثماني هزّات ارتدادية قوية الجزء ذاته من هرات في السابع من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انهيار العديد من المنازل الريفية، وذكرت السلطات الأفغانية أن أكثر من 1000 شخص قتلوا في هزّات الأسبوع الماضي، بينما تحدّثت منظمة الصحة العالمية عن حصيلة تبلغ 1400 قتيل في وقت متأخر أول من أمس، وأعقبت الزلزالان عواصف رملية، أحدثت أضراراً في الخيام التي لجأ إليها الناجون. وأعلن مسؤولون أفغان أنه تم الإفراج عن أكثر من 528 سجيناً في ولايتي هرات وبادغيس، لأن السجون تواجه خطر الانهيار نتيجة الأضرار التي ألحقتها بها الزلازل، وقالت سلطة إدارة السجون إن من بين المفرج عنهم أشخاصاً أنهوا معظم فترات محكومياتهم. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن نحو 20 ألف شخص تأثّروا بسلسلة الزلازل، فيما تشكّل النساء والأطفال القسم الأكبر من الوفيات، ويعيش آلاف السكان حالياً حول ركام المنازل، حيث قُتلت عائلات بأكملها خلال لحظات.