رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية الأميركي توفير الحماية الكاملة للمدنيين في غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وبحثا خلال اللقاء الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة، ووزير الخارجية الأميركي، خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي، والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.

• محمد بن زايد وبلينكن بحثا أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح، لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين.