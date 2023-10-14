الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان لمساعدة المتضررين من الزلزال

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان؛ لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غرب البلاد، وأدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وغادر أرض الدولة، أمس، عدد من طائرات الإغاثة المُحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات العينية المقدّمة إلى الشعب الأفغاني الشقيق؛ لسد النقص في احتياجات المتضررين من الزلزال.

جاء ذلك بمشاركة العديد من المؤسسات الإغاثية في الدولة، وبما يسهم في توفير الاحتياجات اللازمة لدعم متضرري الزلزال في أفغانستان، وبما يمكّن من الوقوف على احتياجاتهم الإنسانية بالسرعة الممكنة، ومتابعة أوضاعهم المعيشية وظروفهم الصحية والنفسية حتى تجاوز هذه الأزمة.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

في سياق متصل، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مؤسساتها الخيرية دورها الإنساني على الساحة التشادية لإعادة تأهيل مدارس أمدجراس وتوفير المستلزمات الحياتية اليومية للسكان.

ويعكف مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على توفير بيئة صالحة للنازحين. ومع قرب بدء العام الدراسي قام وفد بزيارة تفقدية لمشروع صيانة المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية في المدينة، وتم في هذا الصدد توفير 300 طاولة وكرسي دراسي وبرادات مياه شرب، وتوفير 1000 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس الثلاث البالغ عددهم 300 طالب وطالبة. كما تم أمس حفر أول بئر مياه توفر 50 غالون ماء في الساعة، وجارٍ العمل على توفير المياه بشكل فعال وآمن للسكان، وحفر آبار أخرى في المناطق المجاورة للمدينة. وعبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية المتواجدة في أمدجراس التي تبذل جهوداً مقدرة للتخفيف من معاناتهم اليومية وتوفير احتياجاتهم.