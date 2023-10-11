مناورات مشتركة بين سيؤول وواشنطن وطوكيو لتنفيذ الحظر البحري

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات ثلاثية لتنفيذ الحظر البحري في المياه الواقعة جنوب شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، حسبما أفادت البحرية الكورية الجنوبية أمس.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن المناورات جرت في المياه الدولية جنوب شرق جزيرة جيجو الجنوبية مع تدريبات على مكافحة القرصنة، وجاءت بعد اتفاق وزراء دفاع الدول الثلاث على استئناف التدريبات الثلاثية خلال اجتماعهم في سنغافورة في يونيو الماضي. يشار إلى أن آخر مرة أجرت فيها الدول الثلاث مناورات على تنفيذ الحظر البحري، ركزت على اعتراض سفن التهريب المشتبه فيها، كانت في عام 2016 ومناورات مكافحة القرصنة في عام 2017.

وقالت البحرية الكورية إن المناورات الأخيرة، شهدت مشاركة المدمرة الكورية الجنوبية المجهزة بنظام إيجيس «يولجوك يي آي»، وحاملة الطائرات الأميركية «رونالد ريغان»، والمروحية المدمرة اليابانية «جيه إس هيوجا».

وأضافت البحرية في بيان أن المناورات عززت قدرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على الردع والتصدي للتهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية، وقبل التدريبات، عقدت الدول الثلاث، محادثات بين كبار قادتها البحريين لمناقشة سُبل تعزيز الرد الثلاثي على التهديدات الكورية الشمالية والتعاون الأمني البحري.