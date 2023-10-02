رئيس الدولة يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً، مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها الصديق إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

كما شدد سموه، على رفض دولة الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

وعبر سموه، عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

من جانبه شكر الرئيس التركي، صاحب السمو رئيس الدولة، مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها؛ وأكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار.