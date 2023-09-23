الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز قيم التسامح والتعايش لمصلحة استقرار الشعوب

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمياً على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأميركية، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون البناء، لمصلحة استقرار ورخاء الشعوب، وتقدم وازدهار المجتمعات. وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها، وتحويلها إلى فرص متنوّعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه أن التنمية هي رافعة السلام والاستقرار في العالم، ويجب العمل على تكثيف العمل متعدد الأطراف من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مسارات تنموية محورها رفاهية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.

وأعرب سموه عن تطلعه بأن يشكل مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.