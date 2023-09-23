عبدالله بن زايد يبحث مع رؤساء دول وحكومات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد لرئيس قبرص خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار.

وحمّل رئيس قبرص سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وناقش الرئيس القبرصي وسموه خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بحثا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نمواً وتطوراً مستمراً في العديد من المجالات.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة جمهورية قبرص الصديقة، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي بما يدعم الأجندة الطموحة لهذا الحدث العالمي الأهم في مسيرة العمل المناخي العالمي.

من جانبه، أشاد نيكوس كريستودوليدس، بالعلاقات الاستراتيجية المتطورة والمزدهرة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لـ«COP28» خصوصاً أن الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في مجال تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة ونشرها في العالم. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات عدة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة. كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأطلع سموه رئيس جمهورية الجبل الأسود، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء، العلاقات المتميزة مع جمهورية الجبل الأسود وتطلع الإمارات إلى تعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حمزة عبدي بري، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وعدداً من الموضوعات المدرجة ضمن أجندة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما استعرض سموه ورئيس وزراء الصومال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية الصومال الشقيقة وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين رالف جونسالفيس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في نيويورك، التعاون الثنائي في مجالات عدة ومنها التنموية والطاقة المتجددة. كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها المتميزة مع سانت فنسنت وغرينادين، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

والتقى سموه، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، ووزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر بيتر سيراتو، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث سموه مع الوزراء، ملف الطاقة والمناخ، وأطلعهم على استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28».

وتبادل سموه ووزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرضوا سبل تعزيز الجهود المبذولة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

وفي السياق ذاته، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

• مباحثات عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية تناولت ملف الطاقة والمناخ، واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28».