روسيا تسقط طائرات مسيّرة أوكرانية فوق 3 مناطق.. وتنفي خروجها من أندرييفكا

أعلنت روسيا، أمس، إسقاطها طائرات مسيّرة أوكرانية، وفيما أكد الجيش الروسي أن قواته مازالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت على الجبهة الشرقية، بعدما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إخراجه منها، توعد وزير أوكراني موسكو قائلاً إن «بلاده قادرة على شن مزيد من الهجمات بالوحدات المسيّرة على السفن الروسية».

وتفصيلاً، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا عبر الحدود على منطقة بيلجورود المجاورة. وكانت الوزارة قد قالت في بيان، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أمس: «تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم بطائرتين من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي».

وأضافت الوزارة: «تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وتفير».

وأكد الجيش الروسي أن قواته مازالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، بعدما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إخراجها منها الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية «في قطاع دونتيسك.. واصل الجيش الأوكراني تنفيذ عمليات هجومية.. محاولاً من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا».

وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسة للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.

من جهته، قال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، إن «أوكرانيا ستكون قادرة على شن مزيد من الهجمات بالوحدات المسيّرة على السفن الروسية، وذلك بعد سلسلة من الهجمات البحرية في الآونة الأخيرة». وأضاف فيدوروف، الذي يلعب دوراً رئيساً في بناء قطاع الوحدات المسيرة بالبلاد، في مقابلة مع «رويترز»، أول من أمس، رداً على سؤال حول الهجمات الأخيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم «سيكون هناك مزيد من الوحدات المسيّرة ومزيد من الهجمات وعدد أقل من السفن الروسية. هذا أمر مؤكد». وشنت أوكرانيا الأسبوع الماضي هجمات عدة بوحدات مسيّرة وصواريخ على أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود بشبه الجزيرة وحولها.

وقال فيدوروف أيضاً إن «إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا زاد بأكثر من 100 مرة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف: «أعتقد أنه ستكون هناك زيادة بما بين 120 و140 مرة تقريباً بحلول نهاية العام الجاري، إذا قارنتها بالعام السابق».

وقال فيدوروف إن «أوكرانيا تختبر أنظمة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد الأهداف على بُعد كيلومترات عدة، وتوجيه الوحدات المسيّرة إليها حتى لو تعطلت الاتصالات الخارجية بسبب إجراءات الحرب الإلكترونية».

وفي واشنطن قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن «من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا الأسبوع الجاري»، مضيفاً أن «الرئيس جو بايدن سيلتقي مع نظيره الأوكراني زيلينسكي يوم الخميس في البيت الأبيض».

وذكر سوليفان أنه من المتوقع أيضاً أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.