المركز الإعلامي لقمة العشرين يدشن أعماله بتقنيات عالمية وتجهيزات ضخمة

دشن المركز الإعلامي الدولي لقمة مجموعة العشرين أعماله بأحدث التقنيات العالمية والتجهيزات الكبرى، وذلك عشية انطلاق فعاليات القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي سيشهد فعاليات القمة بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر الحالي.

ويضم المركزي الإعلامي عدة قاعات ضخمة و9 مناطق عمل، و6 قاعات للقاءات الصحفية والإعلامية بالإضافة إلى قاعات لعقد الإحاطات الإعلامية، بالإضافة إلى استوديوهات مجهزة على أعلى مستوي، فضلا عن مساحات عمل مفتوحة تضم نحو 1300 مكان مخصص للإعلاميين، مجهز بأجهزة الكمبيوتر، ومناطق مخصصة للمسؤولين الأجانب، ومسؤولي السفارات الأجنبية.

ويوفر المركز كذلك مركز للبث المباشر جهز لكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على كافة الأصعدة.

ويحتوي المركز على أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت عالية السرعة، بالإضافة إلى توفير استراحات، ومناطق الترفيه والطعام والمشروبات، والكثير من الخدمات الإعلامية الأخرى.