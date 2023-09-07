الإمارات تستضيف قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام منتصف سبتمبر

تستضيف دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الداخلية، وللسنة الثانية على التوالي، ورشة عمل دولية تناقش «إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام»، بمشاركة دولية واسعة، وذلك ضمن جهود الدولة برؤية قيادتها على تعزيز اللقاءات العالمية والتنسيق الدولي المشترك.

وتأتي هذه الجهود إيماناً بدور الدولة الحيوي تجاه المجتمع الدولي، من أجل مصلحة شعوب العالم وتعزيز أمنها، وترسيخ السلم والاستقرار العالمي، وترسيخ سمعة الدولة ومكانتها على صعيد الخريطة الدولية.

وتبحث الورشة مستجدات أداء ومرتكزات عمل قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، ودورها الحيوي الإنساني في عدد من المناطق والبؤر الساخنة في العالم لخدمة البشرية وقضايا السلام وفض المنازعات الدولية بين الفئات المتحاربة، كما تبحث سبل تعزيز دعم الدول والمنظمات العالمية لاستدامة عمليات قوات حفظ السلام وتسهيلها.

وستعقد الورشة الدولية في العاصمة أبوظبي خلال الفترة ما بين 14 و17 سبتمبر الجاري، ويتحدث فيها ممثل دولة الإمارات ومسؤولون من الأمم المتحدة وقيادات شرطية من بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، اللواء خليفة حارب الخييلي، الحرص على استضافة مثل هذه اللقاءات الدولية التي تعزز العمل والتنسيق الدولي، وتبرز أفضل الممارسات للاستفادة منها، وتعمل على تطوير منظومة العمل عبر تبادل الخبرات والمعارف العالمية في المجالات الشرطية، مشيراً إلى أن الإمارات تؤكد دوماً دعمها ورعايتها اللقاءات العالمية التي تصب في مصلحة تعزيز أمن المجتمعات.

وفي هذا الإطار، صرّح مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، ألكساندر زويف، بأن «ورشة العمل الثانية لقادة شرطة الأمم المتحدة، بشأن الأداء تمثل فرصة ممتازة لرؤساء شرطة الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة للنظر بشكل مشترك في خطة الأمين العام الخماسية من أجل التغيير من خلال رؤية شرطة الأمم المتحدة.

وقال قائد شرطة الأمم المتحدة، الفريق فيصل شهكار: «إن تحسين أداء ضباط شرطة الأمم المتحدة يعد جزءاً لا يتجزأ من تعزيز مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام، وكذلك لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع الصراعات وإدارتها وحلها والحفاظ على السلام».

وأضاف أن ورش العمل مثل هذه التي تم تنظيمها بدعم ورعاية من دولة الإمارات، تعد ضرورية لضمان حصول شرطة الأمم المتحدة على المهارات والقدرات والعقليات اللازمة لإنجاز مهامها التشغيلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيساً لشرطة الأمم المتحدة.