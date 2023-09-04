الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية

واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد فى أمدجراس التشادية توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرية هيريكاي وما جاورها، بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويتكون الفريق المتواجد في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

وواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى والاطلاع عن قرب على احتياجاتهم، وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.

وقال ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، محمد خميس آل علي، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة يواصل الفريق الإنساني أعماله في أمدجراس التشادية بمد يد العون للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإنسانية والزيارات الميدانية للقرى والاستماع إلى احتياجات الأهالي والسعي لتوفيرها. وأضاف أنه بالتعاون والتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية يواصل الفريق الإنساني جهوده من خلال توسيع نطاق القرى في أمدجراس، وكذلك الإسراع في توصيل المساعدات للأهالي.