وزير البترول المصري: «COP28» فرصة جديدة لتقليل انبعاثات الكربون

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مؤتمر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون.

وقال فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28» كانت اختياراً موفقاً، ويتضح ذلك من الجهود والاستعدادات التي تمت حتى الآن، ومدى الحرص على تقديم قمة استثنائية تبني بقوة على ما قدمته قمة «27 COP» التى استضافتها مصر في نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً حرص القمتين على الإنسان الذى يتأثر بالمناخ.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة أحد الحلول لمواجهة الانبعاثات التي تؤثر على التنوع البيولوجى للكائنات الحية البرية والطبيعية، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع فى الحوار والعمل، وزيادة الاستثمارات المخصصة للتحول إلى الطاقة النظيفة من أجل خفض الانبعاثات.

ولفت الملا إلى أن القمة الماضية في شرم الشيخ تناولت أهمية تعزيز المشاركة والاستثمارات ووجود الجميع على مائدة الحوار من أجل تكامل جهود الحفاظ على البيئة، وذلك بإدراك ووعي للآثار البيئية المترتبة على تغيرات المناخ ومدى تأثيرها على الشعوب والأجيال المقبلة، منبهاً إلى أنهم طرحوا رؤى واضحة حول التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة ومدى ما يمكن تحقيقه من مكاسب بيئية واقتصادية. مضيفاً: «طبقنا بالفعل ذلك في قطاع البترول والغاز بمصر، ونتج عن ذلك مكاسب متعددة بيئية واقتصادية دعمتنا للاستمرار فى العديد من مشروعات استرجاع غاز الشعلة وخفض الانبعاثات».

ودعا الملا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف والتعاون وتعزيز العمل المناخى لضمان مستقبل مستدام، خصوصاً أن هذه الدورة ستشهد وفق المعلن إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية القصوى.