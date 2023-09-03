الإمارات تعيد تأهيل وصيانة عدد من المدارس في أمدجراس

باشر الفريق الإنساني لدولة الإمارات في تشاد مشروع إعادة تأهيل وصيانة عدد من المدارس في مدينة أمدراجس، ضمن جهود الإمارات الإنسانية في جمهورية تشاد، بمتابعة مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد.

وتواصل دولة الإمارات دورها الريادي في العمل الإنساني، من خلال مشروع إعادة تأهيل المدارس وتحسين بيئة التعليم في أمدجراس، عبر توفير بيئة ملائمة للطلاب للنهل من العلم والمعرفة.

وقام الفريق الإنساني بجهود كبيرة من خلال الزيارات الميدانية لرصد احتياجات المدارس قبل عملية إعادة التأهيل، والالتقاء بالمسؤولين التشاديين في أمدجراس والاستماع إلى شرح مفصل عن الاحتياجات الأساسية، لتوفيرها بأفضل المقاييس والمعايير.

وزار الفريق الإنساني الإماراتي ثلاث مدارس لتفقد أعمال إعادة التأهيل التي بدأت أخيراً، بتنسيق ومتابعة مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويتكون الفريق الموجود في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيف ياسر العفاري، إن الوفد الإنساني زار ثلاث مدارس وهي كلية الثانوية (بنين)، ومدرسة البنات، والمدرسة الابتدائية، للاطلاع على سير العمل في أعمال الصيانة في المدارس بمتابعة مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، حيث تسير أشغال الصيانة بوتيرة متسارعة في الفصول الدراسية والمرافق الأخرى قبل بداية العام الدراسي الجديد في أمدجراس، وسيتم تجهيز الفصول الدراسية بالأثاث الحديث وكذلك المرافق التابعة للمدارس، على أن تتواصل الزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على سير العمل حتى إنجاز أعمال الصيانة بشكل كامل.

ويواصل مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، جهوده بالعمل والزيارات الميدانية للقرى في أمدجراس لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي ورصد المتطلبات، والسعي إلى توفيرها في أسرع وقت ممكن.