ترامب يدفع ببراءته من لائحة الاتهام الجنائية في جورجيا

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ببراءته من لائحة اتهام جنائية واسعة النطاق في ولاية جورجيا، تتعلق بمحاولاته إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، وطلب فصل قضيته عن بقية المتهمين البالغ عددهم 18 شخصاً.

وقال ترامب في وثيقة قدمها للمحكمة العليا لمقاطعة فولتون: «كما يتضح من توقيعي أدناه، فإنني أنفي هذا الاتهام الرسمي، وأقول إنني غير مذنب فيما يتعلق بلائحة الاتهام في هذه القضية».

وطلب محامو ترامب من القاضي فصل قضيته عن بعض المتهمين الآخرين الذين سعوا إلى محاكمة سريعة، وهذا من شأنه أن يضع قضية ترامب على جدول زمني مختلف عن جدول المتهم الثاني، كينيث تشيسيبرو، أحد المحامين في حملة ترامب، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر المقبل. وتتضمن لائحة الاتهام تهماً جنائية عدة، منها «ممارسة الابتزاز، بسبب ممارسته الضغط على مسؤولين بالولاية لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، وإعداده المزعوم لقوائم مزيّفة من الناخبين لتقويض تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن».

وشهدت قضية جورجيا إصدار رابع لائحة اتهام لترامب، إذ يواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في مارس المقبل، تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ومحاكمة اتحادية في مايو بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وهو متهم أيضاً في محكمة اتحادية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.