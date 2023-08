الشرطة الأميركية تواجه مسلحاً خطيراً في جامعة نورث كارولينا.. فيديو

تتعامل الشرطة الأميركية في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل مع "شخص مسلح وخطير داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه"، وفقًا لتحذير من الجامعة يوم الاثنين.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، رفض متحدث باسم الجامعة التعليق أكثر على الحادث. لم يتم الرد على المكالمات إلى بلدة تشابل هيل على الفور.

وقال أحد الشهود في الحرم الجامعي للشبكة إنهم محاصرون حاليًا في مبناهم ويرون ضباطًا مسلحين يفتشون الحرم الجامعي.

ونصحت شرطة الجامعة جميع الطلاب بالدخول فورًا وإغلاق النوافذ والأبواب والانتظار حتى إشعار آخر، وفقًا لما ورد في رسالة بالبريد الإلكتروني.

🚨🚨🚨 There are reports of an “armed and dangerous person” on the University of North Carolina campus with shots fired.



Everyone stay safe if you’re in the area! pic.twitter.com/4c27b7C2o9