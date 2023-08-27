روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إحداها قرب موسكو

أعلنت روسيا، أمس، إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية كانت إحداها تقترب من موسكو، واثنتان اقتربتا من منطقة حدودية مع أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيّرة كانت تقترب من موسكو في مقاطعة إسترينسكي، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة أوكرانية أخرى في شيبيكينو في منطقة بيلغورود الحدودية، وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة إسقاط طائرة مسيرة ثالثة في المنطقة نفسها.

وجاءت الهجمات تزامناً مع إعلان حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن كييف قصفت بلدة أورازوفو، على بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح جراء الشظايا.

واتهم غلادكوف أوكرانيا باستخدام ذخائر عنقودية في الهجوم موضحاً أن منازل سكنية تضررت جراء ذلك الهجوم.

أما في الجانب الأوكراني، فقتل شخصان وأصيب آخر بعدما قصفت روسيا قرية أوكرانية قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

إلى ذلك، ناشد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، روسيا، بتجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.

وقال المسؤول الأوروبي إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط، وإنما للعديد من الدول النامية أيضاً.