محمد بن زايد: الإمارات تحرص على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور آبي أحمد، جلسة محادثات، أمس، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الوزراء الإثيوبي في بداية الجلسة - التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية ــ بصاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتنميتها، فيما عبّر سموه عن سعادته بزيارة إثيوبيا، وتجدد اللقاء برئيس الوزراء آبي أحمد، وشكره على حرصه على تقديم العزاء حضورياً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، الذي يعبر عما يميز علاقات البلدين من قوة وخصوصية، كما هنأ سموه، آبي أحمد، بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق 15 من شهر أغسطس الجاري، متمنياً له العمر المديد والصحة والسعادة.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة التحية إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، سهلى ورق، وتمنياته لها موفور الصحة والسعادة.

وبحث سموه ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية، وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات، بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية، لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما، ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين، كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور تعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا الصديقة، التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين، وخدمة المصالح المشتركة، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة التي ترتكز على الشراكة والتعاون المشترك في جميع المجالات.

وقال سموه إن العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا متنامية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تقدماً نوعياً، خصوصاً في المجالات التي تخدم الاستدامة والتنمية في البلدين، مؤكداً حرص الدولة على دفع علاقاتها مع إثيوبيا الصديقة إلى الأمام، خصوصاً في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.

وأضاف سموه أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً مهماً للدولة في إفريقيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 1.4 مليار دولار في 2022، ونعمل على زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، كما نعمل على تعزيز الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه، خصوصاً في ظل الفرص الاستثمارية الكثيرة والواعدة بين البلدين، بجانب تعاون البلدين في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.

وقال سموه إن إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى دولة الإمارات، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، خصوصاً في المجالات التنموية، خصوصاً أنها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية، ولها ثقل كبير في القارة، كما أن لها دوراً مهماً وأساسياً في معادلة الأمن الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وشدّد سموه على أن دولة الإمارات مع كل ما يحقق السلام في القارة الإفريقية من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، لذلك فإنها تدعم كل المبادرات والجهود الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات في القارة.

كما رحب سموه بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا، أخيراً، على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معرباً عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف، وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة.

ودعا صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري، مشيراً إلى أن إثيوبيا من الدول التي تهتم بقضية الطاقة المتجددة، وتشترك مع دولة الإمارات في هدف تحقيق الحياد المناخي عام 2050.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.. بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع».

من جانبه، أعرب رئيس وزراء إثيوبيا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيداً بجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله، وتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تخدم مصالحهما المشتركة، وتسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأقام رئيس وزراء إثيوبيا مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق، وحضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا محمد سالم الراشدي، وعدد من المسؤولين، فيما حضرهما من الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ديميكي ميكونين، ووزيرة العمل، موفرية كامل، ووزير المالية، أحمد شادي، ووزير الدفاع، الدكتور أبراهام بيلاي، ووزير الدولة للري والمناطق المنخفضة، عائشة محمد، ووزير الصناعة، ملاكو ألبيل، ووزير الزراعة، الدكتور فرما أمينتي، ووزير النقل والإمداد، الدكتور أليمو سيم، ووزيرة شؤون مجلس الوزراء، ألمتسيهاي بولوس، ووزير دولة للشؤون الخارجية، السفير ميسجانو أريغا هو، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين.

وقام صاحب السمو رئيس الدولة يرافقه آبي أحمد بغرس شجرة في حديقة مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، انطلاق فعاليات «معرض المياه والطاقة»، في مجمع المتحف العلمي في أديس أبابا، وزار سموه عدداً من المنصات المشاركة في المعرض، وتبادل أطراف الحديث مع القائمين عليها، واستمع منهم إلى أحدث المشاريع والمبادرات التكنولوجية المبتكرة التي يعرضونها في مجالات المياه والطاقة والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ على البيئة وخدمة التنمية، وتمنى سموه للمشاركين التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة، كما قام سموه بجولة في عدد من أقسام المتحف ومرافقه، وأبدى إعجابه بطرازه المعماري الذي يحافظ على البيئة، ويجسد الاهتمام بقضية الاستدامة، وما يمثله من قيمة علمية خاصة في المجال التكنولوجي.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين العديد من الجهات في البلدين، تهدف إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة التنموية وتنويع مجالاتها في مختلف الجوانب التي تدفع التنمية والازدهار في دولة الإمارات وإثيوبيا.

وشملت المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية:

■ اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، وقّعها رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، علي بن حماد الشامسي، ومن الجانب الإثيوبي مفوض لجنة هيئة الجمارك دبيلي قابيتا.

■ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقّعها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ومن الجانب الإثيوبي مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني تمسغن ترونه.

■ مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، وقّعها وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي، ألمتسيهاي بولوس.

■ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقّعها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة الإثيوبي ملاكو ألبيل.

■ إعلان مشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي.

■ مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب وقعها وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو اسميليم.

■ مذكرة تفاهم بين شركة العملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني، وقّعها مدير العمليات في المصرف المركزي فيصل عبدالصمد أحمد، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو اسميليم.

■ مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ش.م.ع وشركة التأمين الإثيوبية، وقّعها المدير التنفيذي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات رجاء المزروعي، ونائب الرئيس التنفيذي القابضة الإثيوبية للاستثمار مليكت سهلو دينبو.

■ مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ش.م.ع وبنك إثيوبيا التجاري، وقّعها رجاء المزروعي ومليكت سهلو دينبو.

■ مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية، وقّعها رجاء المزروعي، ومن الجانب الإثيوبي وزير دولة للشؤون الخارجية مسغانو أريجا.

■ مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية، وقعها النائب الأول لرئيس الغرفة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، ومفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية ليليسي نيمي.

■ مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وقّعها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس، وليليسي نيمي.

■ مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، ومليكت سهلو.

■ مذكرة تفاهم بين «موانئ دبي العالمي» ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية، وقّعها نائب المدير التنفيذي محمد يوسف المعلم، ووزير المواصلات اللوجستية الدكتور أليمو سيم.

■ خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية، وقّعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي.

■ خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)، ووزارة الزراعة الإثيوبية، وقّعه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الزراعة الإثيوبي الدكتور جيرما أمينتي.

■ مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وقّعها المدير التنفيذي لشركة الظاهرة حمدان الدرعي، وليليسي نيمي.

■ مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية، وقّعها المدير التنفيذي للشركة محمد الظاهري، والدكتور جيرما امينتي.

محمد بن زايد:

• «دولة الإمارات مع كل ما يحقق السلام في القارة الإفريقية، من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم».

آبي أحمد:

• «نُشيد بجهود دولة الإمارات في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش».