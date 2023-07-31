بوتين: المبادرة الإفريقية يمكن أن تكون أساساً للسلام في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المبادرة الإفريقية يمكن أن تكون أساساً للسلام في أوكرانيا، لكنه أوضح أن الهجمات الأوكرانية تجعل من الصعب تنفيذها، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي بعد يوم من اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ والاستماع إلى دعواتهم لموسكو للمضي قدماً في مبادرتهم: «إحدى النقاط في المبادرة تتعلق بوقف إطلاق النار لكن الجيش الأوكراني ينفذ عملية هجومية استراتيجية واسعة النطاق. لا يمكننا وقف إطلاق النار في الوقت الذي نتعرض فيه للهجوم».

وفي ما يتعلق بمسألة بدء محادثات السلام قال بوتين: «لم نرفضها، ولكي تبدأ هذه العملية يجب أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين».

وحضر بوتين، أمس، عرضاً للسفن الحربية والغواصات النووية في سان بطرسبرغ، وأعلن أن البحرية الروسية ستستقبل 30 سفينة جديدة هذا العام.

وشاركت 45 سفينة وغواصة في يوم البحرية الروسي، وهو حدث سنوي يشهد مراسم تقليدية لاستعراض القوة العسكرية في خليج فنلندا وعلى نهر نيفا، وقال الكرملين إن نحو 3000 من جنود البحرية شاركوا أيضاً في عرض بري.

وتفقد بوتين، برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، بعض السفن من زورق في نهر نيفا قبل إلقاء كلمة قال فيها: «تنفذ روسيا بثقة المهام واسعة النطاق لسياستنا البحرية الوطنية وتعمل باستمرار على تعزيز قدرات قوتنا البحرية، هذا العام وحده سنضيف 30 سفينة من مختلف الفئات إلى الأسطول».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح أمس كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو، وحملت أوكرانيا المسؤولية عن الهجوم.

وأفاد رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، بأن أضراراً طفيفة لحقت بواجهتي مبنيين إداريين في حي موسكفا سيتي للأعمال، فيما ذكرت وكالة تاس أن حارس أمن أصيب في الهجوم، وأنه تم إغلاق مطار فنوكوفو في جنوب غرب العاصمة الروسية وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وأصبحت موسكو هدفاً للعديد من الهجمات بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، ولا تعلن كييف في العادة مسؤوليتها عن الهجمات.

وجاء الحادث في أعقاب ما وصفته روسيا بمحاولة أوكرانية مماثلة لمهاجمة موسكو بطائرتين مسيرتين يوم الاثنين الماضي، أسقطت إحداهما بالقرب من مقر وزارة الدفاع، وتحدثت وقتها عن اتخاذ إجراءات قاسية ضد أوكرانيا رداً على الهجمات ضد موسكو.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، استخدمت فيه 25 مسيّرة، وتم تدمير 16 مسيّرة منها بواسطة الدفاع الجوي، فيما تم تحييد تسعة مسيّرات بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطّمت في البحر الأسود.

• الجيش الروسي يسقط 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف موسكو.. ويحبط هجوماً بـ25 مسيرة على شبه جزيرة القرم.