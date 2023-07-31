الإمارات تشارك في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ20 لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعيته العامة، التي انطلقت أول من أمس في مصر، بوفد ترأسه رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مقصود كروز.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي عُقدت تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.. الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات»، تسلمت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من رئيس الجمعية في دورتها السابقة، أحمد سالم بوحبيني.

وأكد مقصود كروز أهمية مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات في أعمال الدورة الـ20 لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، الذي يأتي متزامناً مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 30 عاماً على إطلاق مبادئ باريس، كون هذا المؤتمر يتناول عدداً من الموضوعات المختلفة المرتبطة بتعزيز مفاهيم وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية، خصوصاً أنها تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول العربية الأعضاء.

وقال كروز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن «مشاركتنا تأتي أيضاً بصفة مراقب، وذلك للاطلاع والمتابعة لما ستتم مناقشته وفق المحاور المختلفة والموضوعات الأساسية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء».

ونوه كروز بأهمية الدور الذي تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تقديم الدعم المختلف لكل الأعضاء، وذلك امتثالاً لمبادئ باريس، وتعزيز أدوارها في الدول القطرية، وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية.

وضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فاطمة الكعبي، ومدير مكتب رئيس الهيئة، عمرو القحطاني.

• المؤتمر تناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز مفاهيم وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية.