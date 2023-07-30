روسيا تحبط هجوما شنته مسيرات أوكرانية.. وتغلق مطار موسكو الدولي مؤقتا

أحبطت روسيا اليوم هجوما ليليا شنته طائرات أوكرانية بلا طيّار على موسكو، دون تسجيل إصابات لكن السلطات اضطرت لإغلاق مطار العاصمة الدولي الواقع جنوب غرب العاصمة قد أُغلق لبعض الوقت. ويعتبر هذا الهجوم، الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

قالت السلطات الروسية الأحد أنها أحبطت هجومًا ليليًّا شنّته طائرات أوكرانيّة بلا طيّار على موسكو، من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات، لكنّه استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين على تلغرام أن "طائرات أوكرانية بلا طيار شنت هجوما هذه الليلة". وتابع "تضرّرت واجهتا بُرجَين يضمّان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا ضحايا أو إصابات".

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الذي شنته ثلاث طائرات بلا طيار قد أحبِط. وأضافت أن إحدى الطائرات أسقِطت، مشيرة إلى أن الاثنتين الأخريين "تم تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة" وتحطمتا على مجمّع مبانٍ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء عن "مصادر ملاحية" قولها إن مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية.

ويشار إلى أن الهجوم الذي شُنّ اليوم هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.