"أسنان التنين" الروسية في مواجهة تقدم الدبابات والمركبات العسكرية.. فيديو

لأول مرة، يمكن مشاهدة مركبة عسكرية أوكرانية تصل لحواجز روسية مضادة للدبابات أنشأتها موسكو جنوبي أوكرانيا للتصدي للهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وأظهر مقطع فيديو جديد جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، ونشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، القوات الأوكرانية وهي تتوغل في قرية في منطقة دونيتسك، الخميس.

تقول الشبكة إنها حددت موقع الفيديو جغرافيا في منطقة بشرق قريتي نوفي وخاركوف الصغيرتين في إقليم زابوريجيا بأوكرانيا.

تم التقاط الفيديو من موقع عسكري روسي ويظهر مركبة عسكرية أوكرانية تتحرك في حقل، متجهة نحو خندق أمام صف كبير من القطع الخرسانية المثبتة على حواجز مضادة للدبابات في تكتيك يعرف باسم "أسنان التنين".

Ukrainian forces in the south come close to the "dragon's teeth" of the russian Federation - CNN. pic.twitter.com/lVhPSvJzej