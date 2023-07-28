"أسنان التنين" الروسية في مواجهة تقدم الدبابات والمركبات العسكرية.. فيديو

لأول مرة، يمكن مشاهدة مركبة عسكرية أوكرانية تصل لحواجز روسية مضادة للدبابات أنشأتها موسكو جنوبي أوكرانيا للتصدي للهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وأظهر مقطع فيديو جديد جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، ونشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، القوات الأوكرانية وهي تتوغل في قرية في منطقة دونيتسك، الخميس.

تقول الشبكة إنها حددت موقع الفيديو جغرافيا في منطقة بشرق قريتي نوفي وخاركوف الصغيرتين في إقليم زابوريجيا بأوكرانيا.

تم التقاط الفيديو من موقع عسكري روسي ويظهر مركبة عسكرية أوكرانية تتحرك في حقل، متجهة نحو خندق أمام صف كبير من القطع الخرسانية المثبتة على حواجز مضادة للدبابات في تكتيك يعرف باسم "أسنان التنين".

Ukrainian forces in the south come close to the "dragon's teeth" of the russian Federation - CNN. pic.twitter.com/lVhPSvJzej — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) July 28, 2023

ما هو "أسنان التنين"؟

تتكون "أسنان التنين" من قطع خرسانية على شكل هرمي مبنية بالأرض بهدف عرقلة تقدم الدبابات والمركبات العسكرية.

تقول "سي إن إن" إن روسيا بدأت ببناء هذه الدفاعات بعد انسحاب قواتها من جزء من منطقة خيرسون في نوفمبر الماضي.

تُبنى دفاعات "أسنان التنين" عبر ثلاثة خطوط تمتد لمئات الأميال. وتتكون من خط عميق وعلى جانبيه تمتد دفاعات خطوط خرسانية بالإضافة إلى خنادق ضخمة مضادة للدبابات.

وتضيف الشبكة أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الروس قاموا بتركيب خطوط "أسنان التنين" عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في أوكرانيا على مدى أشهر.

ولا يعد تكتيك "أسنان التنين" شيئاً حديثاً في العرف العسكري، بل جرى استخدامه بكثرة في الحرب العالمية الثانية، كخط "سيغفريد" الذي انشأته ألمانيا أو خط "ماجينو" الذي شيدته فرنسا.

وباشر الجيش الأوكراني، بداية يونيو، هجوماً مضاداً واسع النطاق يهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب البلاد وشرقها.

لكن هذا الهجوم لم يحقق إلى الآن سوى مكاسب محدودة بالنسبة لكييف، تجلت في استعادة السيطرة على قرى عدة وهضبات قرب مدينة باخموت المدمرة، مركز المعارك في شرق أوكرانيا.