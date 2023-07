فيديو لمسؤول استخباراتي أميركي: الحكومة تمتلك أجساماً غريبة وأجساداً غير بشرية

أكد ديفيد غروش، القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس، أنه تم اكتشاف "بقايا طيارين غير بشريين" في مواقع تحطم الأجسام الطائرة المجهولة.

وخلال الجلسة، تم الاستماع إلى شهادة ثلاثة شهود هم بالإضافة إلى غروش، رايان غرايفز، القائد السابق في البحرية الأمريكية، والقائد المتقاعد من البحرية، دافيد فرافور، حول "ظواهر شاذة مجهولة"، تعرف أيضا باسم الأجسام الطائرة المجهولة.

وفي الجلسة، سألت عضو في الكونغرس إن كانت الحكومة قد تواصلت مع كائنات من الفضاء الخارجي، ليجيب غروش قائلا: "لا يمكنني الخوض في ذلك بوضع علني"، وتجاوزت سؤالاً متعلقاً بالأول، وتواصل الاستجواب قائلة: "إن كنت تؤمن أننا تمكنا من الحصول على حطام الطائرات التي كانت قد سقطت (أي الطائرات المجهولة) فهل لدينا جثث أي من الطيارين الذين قادوا تلك المركبات الجوية؟".

ورد غروش: "كما ذكرت سابقا في تصريحات علنية بمقابلة مع "نيوز نايشين" تم انتشال بعض المواد البيولوجية من مواقع تحطم تلك المركبات، أجل".

وردت عضو الكونغرس قائلة: "هل كانت بشرية أم غير بشرية؟".

ليجيب: "كانت غير بشرية، وهذا كان تقييما من قبل الأشخاص الذي يعملون ضمن البرنامج (الحكومي) ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن"، مشيرا إلى أنه يعرف "العديد من الزملاء الذين أصيبوا بجروح جسدية بسبب نشاط الظواهر الجوية غير المحددة UAP وأشخاصا داخل الحكومة"، لكنه رفض مشاركة المزيد من التفاصيل.

وأكد أنه تم العثور على "مواد بيولوجية غير بشرية" في مواقع تحطم طائرة "UAP".

Officer David Grush declares under oath for the first time that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies. pic.twitter.com/ltLk6caSQo