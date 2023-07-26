الإمارات تفتتح مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية في دمشق

افتتح مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي، أمس، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج، وذلك بمقر سفارة الدولة في العاصمة السورية دمشق.

وقال الشامسي، إن افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية في دمشق يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كل الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية.

وأضاف: «في سياق استكمال مسيرة النجاح، وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية».

وأشار إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، مثل الإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشروعات والبرامج في هذا الصدد.