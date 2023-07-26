الوفد الحكومي يعرض النموذج التنموي الإماراتي في «منتدى الأمم المتحدة السياسي»

أكّد الوفد الحكومي الإماراتي الذي شارك في «منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2023» في نيويورك، أهمية دور الشراكات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً لعام 2030، واستعرض الوفد النموذج التنموي الإماراتي الريادي القائم على تعزيز التعاون الدولي من أجل تسريع تحقيق الأهداف التنموية العالمية واستدامة النمو.

واختتم الوفد الحكومي الإماراتي مشاركته المكثّفة بعد حضور 24 ندوة وعقد 31 لقاءً ثنائياً، وحضور ست مراجعات وطنية طوعية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بحضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ونظّم الوفد جلسات حوارية موسّعة مع قيادات من الأمم المتحدة وبرامجها ومنظماتها ومسؤولين دوليين وخبراء ومختصين ومؤسسات عالمية معنية بأهداف التنمية المستدامة، وسلط الضوء على ما حققته الإمارات مع انتصاف المدة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عالمياً، وما تقدمه من برامج ومشروعات ومبادرات للتبادل المعرفي والتمويل التنموي وبناء القدرات وتمكين المجتمعات.

وعرض الوفد تجربة دولة الإمارات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتعزيز شراكاتها الدولية من أجل مستقبل مستدام للمجتمعات والدول، كما وجّه دعوة للوفود المشاركة في المنتدى لحضور الفعاليات العالمية التي تنظمها دولة الإمارات تباعاً، ومنها مؤتمر الأطراف «cop28»، و«القمة العالمية للحكومات 2024».

وضمن أعمال المنتدى، شارك الوفد في اجتماع مشترك حول دور ميثاق الطاقة في تعزيز تحوّل عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة حول العالم إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المضيفة. وتم عقد الاجتماع في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ولبّى الفريق الإماراتي دعوات وفدي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لحضور المراجعات الوطنية الطوعية لمستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المنتدى. وتزامنت أنشطة الوفد الحكومي الإماراتي مع عرض شاشة ناسداك العملاقة في ميدان «تايم سكوير» الشهير في نيويورك، الذي يزوره أكثر من 50 مليون شخص سنوياً، أبرز منجزات «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي وصل أثر برامجها الإنسانية إلى 100 دولة عام 2022، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» لدولة الإمارات الذي أنجز أكثر من 30 مليون ساعة عمل وتدريب منذ انطلاقه عام 2018.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن الإمارات تضع النموذج الرائد لحكومتها في متناول الجميع حول العالم، وهي حريصة برؤية القيادة على مشاركة نموذجها التنموي الناجح مع الدول والحكومات، من خلال التبادل المعرفي الحكومي، وغيره من البرامج والمبادرات الريادية الداعمة لتحديث المنظومات الحكومية، وتعزيز التحوّلات التنموية الإيجابية القائمة على مبادئ الابتكار والاستباقية وتصميم المستقبل، وتطوير النظم والتشريعات التي تضمن استدامة التنمية وتنوّع محرّكاتها.

من جهته، قال المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «cop28»، ماجد السويدي، إن دولة الإمارات حريصة في مؤتمر الأطراف الذي تنظمه من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، على إشراك الجميع في تقديم حلول عملية نوعية لمواجهة تغيّر المناخ واستدامة التنمية وتعزيز العمل المناخي العالمي. والمشاركة في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك شكّلت فرصة للتعريف بجهود دولة الإمارات في مجال بناء الشراكات، وتكريس التعاون بين الدول لضمان استدامة موارد الكوكب بموازاة دعم التنمية.

وسلّط الوفد الإماراتي الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 190 دولة في مؤتمر الأطراف «cop28»، الذي يشكّل قمة مناخية عالمية في وقت بالغ الأهمية مع تسجيل الكوكب الصيف الأكثر حرارة هذا العام، وتسارع المبادرات الهادفة إلى تبنّي حلول عملية قابلة للتطبيق لتعزيز نتائج العمل المناخي العالمي.

وقالت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الدكتورة نوال الحوسني، إن منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى شكّل منصة لعرض النموذج الإماراتي في دعم تحوّل الطاقة عالمياً، وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، خصوصاً في المجتمعات الهشة مناخياً، وقد دعمت دولة الإمارات، في إطار تحفيز تنمية مستدامة قائمة على تعزيز مزيج الطاقة وتسهيل الوصول إلى طاقة نظيفة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشروعات عالمية للطاقة المتجددة بأكثر من 50 مليار درهم في أكثر من 70 دولة.

من جهته، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن حضور صندوق أبوظبي للتنمية في أعمال المنتدى ضمن وفد حكومة الإمارات أسهم في تعزيز الشراكة العالمية، وسلط الضوء على الجهود التنموية الممتدة لدولة الإمارات منذ عقود لتمكين الاقتصادات النامية، وقدّم الصندوق خلال عام 2022 مشروعات وتمويلات وقروضاً ميسرة، بلغ مجموعها 189 مليار درهم من التمويلات والاستثمارات في 104 دول حول العالم.

في سياق متصل، قال المدير التنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، إن المشاركة كانت مثمرة في فتح آفاق جديدة مع الجهات الحكومية والمحلية في المجتمعات التي تدعمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في أكثر من 100 دولة.

• الوفد نظّم جلسات حوارية موسّعة مع قيادات من الأمم المتحدة ومنظماتها ومسؤولين دوليين وخبراء ومختصين.

• الوفد سلّط الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «cop28».