أردوغان: جولة الخليج "خطوة مهمة" في السياسة الخارجية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجولة التي قام بها، الأسبوع الماضي، إلى 3 دول خليجية بـ"الناجحة والمثمرة للغاية".

وفي خطاب متلفز، مساء الاثنين، أشار أردوغان إلى أن الجولة التي قام بها مع وفد كبير من عالم الأعمال إلى الخليج شكلت "خطوة مهمة جداً" في مجال السياسة الخارجية.

وأضاف: "الزيارات التي قمنا بها إلى السعودية وقطر والإمارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية".

ولفت إلى أن الاتفاقيات الخمس التي جرى توقيعها مع السعودية ارتقت بالتعاون القائم بين البلدين إلى مستوى متقدم أكثر، مؤكداً أن الزيارة شهدت توقيع "أكبر عقد تصدير لمنتجات الدفاع والفضاء في تاريخنا بمجال الصناعة الدفاعية".

وتابع: "قررنا تتويج علاقاتنا التي تسير في مستوى ممتاز مع قطر بشراكات جديدة".

كما أشار الرئيس أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر من أهم شركاء تركيا التجاريين والاقتصاديين في المنطقة.

وأردف: "احتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية عبر إنشاء آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى".

وبيّن أردوغان أن زيارته للإمارات شهدت التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات مختلفة، وأن قيمتها الإجمالية تبلغ 50.7 مليار دولار.

وتطرق إلى إهدائه سيارات "توغ" تركية الصنع لقادة الدول التي زارها، معبراً عبر عن سعادته لحصول السيارة التركية "توغ" على "الدرجة التامة" من هؤلاء القادة.

وأجرى أردوغان جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، خلال الفترة ما بين 17 و19 يوليو الجاري.