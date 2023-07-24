الجيش الاردني يسقط مسيرة جديدة حاولت تهريب مخدرات عبر الحدود السورية

أعلن الجيش الاردني في بيان الإثنين إسقاط طائرة مسيرة جديدة استخدمت في محاولة تهريب مخدرات من سورية الى الاردن.

ووفقا للبيان "أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية ظهر اليوم (الإثنين). طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله "وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (2 كيلو) من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

تأتي الحادثة بعد يوم واحد على أول اجتماع للجنة مشتركة أردنية-سورية في عمان بحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سورية والأردن.

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي زار سورية في الثالث من يوليو الحالي وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدّرات.

وقد عقد اجتماع تشاوري حول سورية في عمّان في الأول من مايو بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سورية والاردن والسعودية والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيّما حبوب الكبتاغون، من سورية إلى المملكة.

ومحاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.

في 16 يونيو أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيرة، كانت الثانية خلال ثلاثة أيام، استخدمت حينها في محاولة تهريب أسلحة من سورية الى الاردن بينما حملت الأولى مخدرات.

وفي 25 فبراير الماضي أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورية محملة بقنابل يدوية وبندقية.

وكان الجيش الأردني أعلن في 17 فبراير من العام الماضي أن السلطات الاردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدة على حوالي 375 كيلومترا.

وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.