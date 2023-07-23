موجة الحر.. اليونان فوق الـ 40 وأميركا تتوقّع أعلى درجة تصل إلى 46

تواجه اليونان عطلة نهاية أسبوع «ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الـ50 عاماً الماضية»، خلال يوليو، وفق أحد الخبراء، فيما يُتوقّع أن تتوسّع موجة الحر القياسية التي يشهدها جنوب الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

ويعاني عشرات ملايين الأشخاص في النصف الشمالي في الكرة الأرضية من موجة حرّ شديد هذا الصيف، ويبدو أن العالم سيسجّل أكثر شهر يوليو سخونة في تاريخه. وفي الولايات المتحدة، سيعاني نحو 80 مليون شخص درجات حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُتوقّع أن تسجل فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا، أعلى حرارة في البلد تصل إلى 46 درجة مئوية، بعدما تخطت الحرارة 43 درجة مئوية في المدينة لثلاثة أسابيع على التوالي.

وشهدت المدينة، الخميس، حريقاً هائلاً، اندلع في خزانات مادة البروبان قرب المطار الدولي، ما سبب انفجار خزانات وتطايرها.

ومع ذلك، يُتوقّع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت.

من جهتها، حذّرت اليونان، التي تكافح عشرات من حرائق الغابات، السكان من الخروج لغير الضرورة وسط القيظ.

وأكد عالم الأرصاد الجوية بنايوتيس يانوبولوس، أن «من المرجح أن تسجل عطلة نهاية الأسبوع أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو خلال الـ50 عاماً الماضية».

وتوقّع أن «تفوق الحرارة في أثينا 40 درجة مئوية لمدة ستة إلى سبعة أيام».

ويتوقع أن تزداد الحرارة ارتفاعاً، اليوم، لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا، و45 درجة في ثيساليا.