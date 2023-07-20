حرم الرئيس التركي تزور جامع الشيخ زايد الكبير

زارت السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، جامع الشيخ زايد الكبير، ترافقها معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والوفد المرافق.

وتجولت حرم الرئيس التركي والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلعت حرم الرئيس التركي والوفد المرافق، على تاريخ تأسيس الجامع، وجمالياته وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيفة الجامع، نسخة من كتاب "فضاءات من نور"، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري.