الإمارات تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة

أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على تعزيز شراكاتها الدولية البناءة ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في العمل الحكومي مع الحكومات والدول، لدعم جهود التنمية الشاملة عالمياً.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد حكومة دولة الإمارات في جلسة عقدت بمقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فعاليات «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وقال عبدالله لوتاه، إن تبادل المعارف والخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي من خلال الشراكات التي تعقدها مع الحكومات والدول؛ يسهم في تمكين هذه الحكومات والارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل، واكتشاف مسارات عمل وفرص تطويرية جديدة، وهو الأساس الذي تركز عليه الشراكات للنهوض بالمجتمعات البشرية، كما سلط الضوء على نموذج التبادل المعرفي الحكومي الذي تطبقه حكومة الإمارات من خلال مكتب التبادل المعرفي الحكومي والدور الكبير والمهم الذي يؤديه في بناء وعقد الشراكات العالمية الهادفة، حيث تم تنظيم أكثر من 30 شراكة عالمية لدول من آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، ودول الكاريبي، بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

واستعرض لوتاه مجالات التعاون التي يقدمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي والتي تشمل: الخدمات الحكومية، والتميّز الحكومي، والمسرّعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وغيرها، مؤكداً أهمية الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دولة الإمارات مع الدول المشاركة في البرنامج لبناء القدرات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول.

شارك في الجلسة نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد عيسى بوشهاب، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، والمدير التنفيذي في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، والمستشار في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الأمين العام للمدرسة الرقمية الدكتور وليد آل علي.