"الخارجية" تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام نيوزيلاندا

تسلم سعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة راشيل كير، قنصل عام نيوزيلاندا بدبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

ورحب سعادته بالقنصل العام بمناسبة تعيينها وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.