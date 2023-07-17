تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وطوكيو وسيؤول

أعلنت القوات البحرية في كوريا الجنوبية، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي، أمس، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وذلك بعد أيام من إجراء بيونغ يانغ تجربة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكرت قوات البحرية الكورية الجنوبية أن التدريبات الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسيؤول أجريت في المياه الدولية بين كوريا الجنوبية واليابان، وشاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار إيجيس من الدول الثلاث. وتعمل واشنطن وحلفاؤها الآسيويون على تحسين نظام تبادل المعلومات في ما يتعلق بصواريخ كوريا الشمالية، وترتبط كوريا الجنوبية واليابان بشكل مستقل بأنظمة الرادار الأميركية، ولكن ليس ببعضهما بعضاً. وقالت القوات إن التدريبات تهدف إلى إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي بسيناريو يجسد هدفاً افتراضياً، مضيفة: «سنرد بشكل فعال على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية بنظام ردنا القوي العسكري والتعاون الثلاثي». وكانت كوريا الشمالية أطلقت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات «هواسونغ-18»، الذي تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة قبالة ساحلها الشرقي، الأربعاء الماضي، قائلة إن السلاح «تحذير عملي قوي للخصوم».