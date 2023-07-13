بوتين: أوكرانيا لها حق ضمان أمنها دون المساس بأمن دولة أخرى

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تعارض مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وبيّن الرئيس الروسي أن أوكرانيا تمتلك الحق في ضمان أمنها، مشيرا إلى أنه في المقابل لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأمن الدول الأخرى.

ولفت بوتين خلال برنامج "موسكو الكرملين وبوتين" على قناة "روسيا 24"، إلى أنّه بخصوص مسألة الأمن "قلنا مرات عديدة إن أي دولة لها الحق في ضمان أمنها".

وأضاف: "بالطبع لها الحق في اختيار طريقة تحقيق هذا الهدف الذي تعتبره الأصح لنفسها. ولكن لا يوجد في هذه الحالة سوى قيد واحد.. وهو مرتبط بحقيقة أنه أثناء تحقيق أمن دولة ما، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تهديد دولة أخرى".