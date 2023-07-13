الإمارات أول دولة عربية مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال

يُشارك وفد من دولة الإمارات هذا الأسبوع بصفة مراقب في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال «APG»، وهي هيئة إقليمية على غرار «الفاتف»، حيث أصبحت الإمارات أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.

ورحّب وزير دولة، أحمد علي الصايغ، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، منح دولة الإمارات صفة مراقب، وقال: «لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» للدول التي اعتمدت نهجاً نشطاً وتعاونياً لمكافحة الجريمة المالية، مضيفاً: «هذا أمر أثبتته دولة الإمارات من خلال مشاركتها في (المينافاتف) والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى».

ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى في الدولة.

وقال الزعابي إن الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة، مضيفاً: «تُعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال أكبر هيئة إقليمية على غرار (الفاتف) عالمياً، وتوفر منتدى فريداً للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود، واستثمرت الإمارات بشكل كبير في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وسنشارك هذه المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة مع شركائنا من أكثر من 40 دولة، كما سنستمع ونتعلم، ونتطلع إلى العودة برؤى جديدة نعزز على أساسها استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الجرائم المالية».