احتجاجات في كوريا الجنوبية ضد خطط اليابان لتصريف مياه محطة نووية

تظاهر المئات في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم السبت، مطالبين اليابان بإلغاء خططها لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة، فيما يلتقي مدير عام الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة مع كبار المسؤولين لمناقشة المخاوف العامة بشأن سلامة الأغذية.

وجاءت الاحتجاجات بعد يوم من تصديق حكومة كوريا الجنوبية رسمياً على سلامة الخطط اليابانية، قائلة إن مستويات التلوث للمياه التي يتم ضخها من المحطة ستكون ضمن المعايير المقبولة، ولن تؤثر بشكل كبير على البحار الكورية الجنوبية طالما أن أنظمة معالجة المحطة تعمل كما هو مصمم.

ويتماشى الإعلان مع وجهات نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أعطت الضوء الأخضر لخطط تصرف المياه اليابانية، قائلة إن مياه الصرف المعالجة ستفي بمعايير السلامة الدولية وستشكل آثارا بيئية وصحية لا تذكر.

وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي يعقد فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين اجتماعاً من المتوقع أن يتضمن مناقشات حول خوف الكوريين الجنوبيين من تلوث الأغذية. ولم تعلن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على الفور عن تفاصيل المحادثات.