بالفيديو.. سبائك ذهبية و600 مليون روبل وطائرة في قصر رئيس فاغنر الفخم

اقتحمت القوات الروسية خلال شهر يونيو الماضي منزل رئيس مجموعة فاغنر المنفي منذ ذلك الحين يفغيني بريغوجين، حيث ظهرت مجموعة واسعة من الشعر المستعار والمطارق الثقيلة التي قيل إنها تستخدم لقتل الخونة، تم الكشف عنه أمس.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية صوراً للممتلكات، بعد أن استعاد بريغوجين هذا الأسبوع مخبأ أسلحته وملايين الدولارات نقداً وسبائك ذهبية صودرت أيضا خلال تفتيش منزله الفاخر في سانت بطرسبرغ في 24 يونيو.

وعرضت الصور الجديدة أمس الأربعاء في برنامج يسمى "60 دقيقة" على قناة تلفزيونية حكومية في محاولة للتنديد علناً ببريغوجين وتقديم دليل على تاريخه الإجرامي وماضيه المشبوه.

Video pertaining to the search of Yevgeny Prigozhin's properties: pic.twitter.com/AAazPzx1MC

وشن بريغوجين (62 عاما) تمرداً مسلحاً فاشلاً ضد القادة العسكريين الروس الشهر الماضي.

وألغى بريغوجين محاولة الانقلاب ونُفي إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق مع الكرملين يحميه من التهم الجنائية.

وكشف البحث في قصر رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين عن مجموعة من الشعر المستعار وسبائك الذهب والأسلحة وصورة مؤطرة برؤوس مقطوعة.

تم العثور على بدلة مزينة بميداليات مختلفة بجوار علم مكتوب عليه "دم" باللغة الروسية.

وبحسب ما نشره الإعلام الروسي تم استخدام مطرقة ثقيلة تم العثور عليها أثناء الغارة لذبح خونة مجموعة فاغنر.

وكشفت اللقطات التي تم بثها يوم الأربعاء من الغارة عن صناديق مكدسة بعملة الروبل الروسي، وخزانة مليئة بالشعر المستعار، ومخبأ للأسلحة ومجموعة من المطارق الكبيرة، يزعم أن مقاتلي فاغنر استخدموها لضرب الخونة حتى الموت في مقاطع فيديو ظهرت على الإنترنت.

تم عرض مطرقة ثقيلة عملاقة عليها عبارة "لاستخدامها في مفاوضات مهمة" في صورة واحدة.

كما يضم القصر الفخم العديد من المرافق الفخمة. وكان من بينها طائرة هليكوبتر شخصية، وغرفة صلاة خاصة، ومنتجع صحي، ومنطقة ساونا، ومسبح داخلي، وغرفة علاج طبي مجهزة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت السلطات النقاب عن عدة جوازات سفر تخص بريغوزين، يحمل كل منها اسمًا مختلفًا.

وعثرت السلطات الروسية على ما يقرب من 600 مليون روبل، أو 6.58 مليون دولار في ممتلكاته.

عاد بريوجين إلى روسيا يوم الثلاثاء لجمع مخبأه للأسلحة. قبل أيام، حيث استعاد 100 مليون دولار نقداً، وذهباً تم الاستيلاء عليه أيضاً.

وقال بريغوزين إن الأموال استخدمت لدفع رواتب مقاتلي فاغنر وعائلاتهم.

وداهم الجنود الروس ملكية بريوجين الباهظة في سانت بطرسبرغ بعد نفيه إلى بيلاروسيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عادت بريغوزين إلى الظهور لإصدار رسالة صوتية جديدة تشكر أنصار مجموعة فاغنر وتعد "بانتصارات جديدة على الخطوط الأمامية".

وقال مسؤولون روس إن التحقيق في محاولة بريغوزين للتمرد مستمر.

Meanwhile in Russia: photos from the search of Yevgeny Prigozhin's properties are published by the media (thread) ⤵️ pic.twitter.com/cWawLBAUWo