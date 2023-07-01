ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده التاريخي في العبودية

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر، اليوم السبت، عن دور بلاده التاريخي في العبودية وما ترتب عليها من آثار حتى اليوم.

وأدلى الملك بهذا التصريح في أمستردام في الذكرى 160 للإلغاء القانوني للعبودية في هولندا، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي.

وقال الملك إن اعتذاره يأتى من أعماق قلبه وروحه، وأضاف: "من بين جميع أشكال الاسترقاق، العبودية هي الأكثر إهانة ووحشية".

وكانت هولندا واحدة من أكبر القوى الاستعمارية في العالم من القرن 17 ومابعده. وعلى مدار 200 عام، استعبدت هولندا ما يقدر بنحو 600 ألف شخص.