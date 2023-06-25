اليمن.. بدء مرحلة تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.. وميليشيات الحوثي تصعد

أكدت الرئاسة اليمنية، انها تسعى خلال الفترة الراهنة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، فيما واصلت ميليشيات الحوثي وتنظيم "القاعدة" الإرهابي تصعيدهما في أربع محافظات.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال زيارته لمحافظة حضرموت، أن المجلس الرئاسي والحكومة يسعيان خلال الفترة الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأشار العليمي، إلى أنه يتم حاليا التخفيف من المعاناة المعيشية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

تزامن ذلك، مع تصعيد ميليشيات الحوثي لهجماتها في جبهات الساحل الغربي، حيث أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، انه تم الرد على هجمات حوثية بالمدفعية والصواريخ والمسيرات تجاه مواقعها في جنوب الحديدة وغرب تعز، بتدمير مرابض مدفعية للحوثيين في محوري الحديدة والبرح.

وأشار إلى انه تم رصد مرابض مدفعية للميليشيات الحوثي تم استحداثها مؤخرا، استخدمتها في قصف قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة وغرب تعز، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وفي الضالع، أفاد الإعلام العسكري لمحور المحافظة، ان اشتباكات اندلعت فجر اليوم الاحد، بين قوات الجيش، وميليشيات الحوثي في قطاع الثوخب، تم خلالها تبادل القصف المدفعي وبالأسلحة الرشاشة على خلفية محاولة تسلل عناصر حوثية تجاه مواقع القوات المرابطة في المنطقة.

وفي أبين جنوب اليمن، تمكنت القوات الجنوبية التي تشارك في عملية "سهام الشرق"، اليوم، من السيطرة على مناطق امحازة وامقيمة ، شرق مديرية مودية، وتكبيد العناصر الارهابية من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" على قتلى وجرحى.

وأكد مصدر أمني في أبين، انه تم تنفيذ عملية نوعية ضد عناصر القاعدة، شرق مودية تمكنت خلالها قوات "سهام الشرق"، من تطهير امحازه وامقيمة من العناصر الارهابية.