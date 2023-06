شاهد.. عامل نظافة يلفت الأنظار بتصرف غريب وسط تحركات قوات فاغنر ( فيديو)

أظهر مقطع فيديو عامل نظافة في مدينة روستوف الاستراتيجية الروسية ، التي أعلن قائد قوات فانغر شبه العسكرية السيطرة عليها، وهو منهمك في تنظيف الشوارع وغير مهتم بما يدور حوله.

وأبان الفيديو العامل وهو يلتقط القمامة دون اهتمام بوجود الضباط والمدرعات والدبابات التي تتحرك حوله من كل زاوية.

وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أعلن دخول مدينة روستوف ذات الأهمية الاستراتيجية جنوب روسيا والقريبة من أوكرانيا.

وحسب صحيفة المرصد أثار المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي وحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة في وقت قصير.



A somewhat surreal sight in Rostov as street cleaners continue on their Saturday morning duties. pic.twitter.com/13V289zWdT